شكرا لقرائتكم أكبر لاعب في العالم يعلن خوضه مباراته الاولى بمراقبة مندوبي "جينس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عز الدين بهادر لاعب فريق 6 أكتوبر جاهزيته لخوض مباراته الأولى بدورى القسم الثالث، أمام جينيس يوم السبت المقبل بملعب نادى 6 أكتوبر.

وخاض عز الدين بهادر تدريباته اليوم بشكل كامل مع الفريق، ليتأكد تماثله التام من الإصابة التى تعرض لها مؤخرا بتورم فى الركبة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى وعلاجى مكثف.

وأشار بهادر إلى أنه يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مسئولى الموسوعة، موضحًا أنها يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة جينس".

Advertisements

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

ويستعد عز الدين بهادر لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.