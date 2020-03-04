شكرا لقرائتكم الخطيب بلبي دعوة عشاء السفير المصري في جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لبي محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، حرص مساء اليوم الأربعاء، على تلبية دعوة شريف عيسى، السفير المصري في جنوب إفريقيا، على مأدبة عشاء بمنزله في بريتوريا، وذلك على هامش وجود بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز، حضر حفل العشاء الكابتن محمود الخطيب، رئيس البعثة، وبرفقته طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

وكان السفير المصري بجنوب إفريقيا قد حرص على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها صباح يوم الإثنين الماضي، لمواجهة صن داونز، في الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا

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ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب باستاد القاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.