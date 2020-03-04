شكرا لقرائتكم باخ: لم نناقش تأجيل أو إلغاء أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق إلى "إلغاء أو تأجيل" دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان يوم الأربعاء.

وقال باخ "نواجه تحديات عدة لكن لا أريد رمي المزيد من الشائعات. اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد مجددا التزامها التام لتأكيد نجاح الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020".