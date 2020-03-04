رسمياً .. الترجي التونسي يعلن عقوبات الكاف تجاه لاعبيه بعد أحداث مباراة الزمالك

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تجاه لاعبيه ومديره الفني.

وقررت لجنة الانضباط بالكاف، إيقاف اللاعب خليل شمام 6 مباريات، و اللاعب رؤوف بن غيث 4

مباريات، مع إيقاف معين الشعباني المدير الفني ومجدي التراوي 4 مباريات ، وتغريم النادي مبلغ 160 ألف دولار.يأتي ذلك على خلفية أحداث مباراة الفريق التونسي والزمالك على ستاد القاهرة الجمعة الماضي، والاعتراض بشكل غير لائق على القرارات التحكيمية للمغربي رضوان جيد.ويلتقي الفريقان الجمعة المقبل على ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.كان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الزمالك بثلاثية مقابل هدف.