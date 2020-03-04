20 مارس..حفل موسيقى بنادي الصيد

تنظم لجنة الرواد بنادى الصيد فرع أكتوبر احتفالا للموسيقي العربية يوم الجمعة 20 مارس المقبل فى الساعة الثالثة مساء بالتراس العلوي للمبني الاجتماعي.

يأتي الإحتفال الموسيقي للنادى بمناسبة عيد الاسرة والذى يتضمن معرضا للمنتجات و المفروشات . 20 مارس المقبل فى الساعة الثالثة مساء بالتراس العلوي للمبني الاجتماعي.يأتي الإحتفال الموسيقي للنادى بمناسبة عيد الاسرة والذى يتضمن معرضا للمنتجات و المفروشات .

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