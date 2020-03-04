بالصور .. تكريم الدكتور حسن مصطفى في احتفالية كبرى بحضور رموز الرياضة

قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأحد رموز الرياضة المصرية على مجهوداته في الرياضة المصرية.

وأقيم حفل التكريم تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللجنة الأولمبية المصرية بحضور عدد من نجوم الرياضة من بينهم الكابتن حسن حمدي الرئيس السابق للنادي الأهلي، والمهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فيفا وعدد من رؤساء الاتحادات

ومن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الدكتور علاء مشرف والمهندس ياسر إدريس والدكتور عبدالعزيز غنيم والمهندس شريف العريان والمهندس الباسل عبد الله والمهندس محمد عبدالمطلب والأستاذ ايهاب أمين والأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.





الأولمبية المصرية بحضور عدد من نجوم الرياضة من بينهم الكابتن حسن حمدي الرئيس السابق للنادي الأهلي، والمهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فيفا وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ونجوم الرياضة. تم تسليم الدكتور حسن مصطفى الدروع التذكارية وشهادة تقدير على مجهوداته التي قام بها، كما منحه مجلس إدارة اللجنة درع الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية مدى الحياة تقديرا له.ومن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الدكتور علاء مشرف والمهندس ياسر إدريس والدكتور عبدالعزيز غنيم والمهندس شريف العريان والمهندس الباسل عبد الله والمهندس محمد عبدالمطلب والأستاذ ايهاب أمين والأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

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