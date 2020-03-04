منتخب السنغال بطلاً لكأس العرب تحت 20 عاماً

توج المنتخب السنغالي لكرة القدم، بلقب كأس العرب تحت 20 عاماً، على حساب نظيره التونسي، بعد الفوز بهدف مقابل لاشئ، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

جاء الهدف عبر اللاعب سامبا ديالو، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

يذكر أن السنغال تشارك بدعوة رسمية وجهت إليها من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

كان المنتخب المصري قد شارك في البطولة قبل أن يودع المنافسات من الدور قبل النهائي على يد السنغال بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتولي ربيع ياسين مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري للشباب.



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