تركي آل الشيخ يكشف سبب اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للأهلي

أوضح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، سبب اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي مؤخرا.

وكتب تركي، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أسباب الاعتذار قائلاً «وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من

مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء».كان تركي، قد أرسل إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مؤخرًا، خطاباً رسمياً يفيد باستقالته من منصبه كرئيس شرفي للنادي.