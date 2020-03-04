تركي آل الشيخ يكشف سبب اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للأهلي

أوضح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، سبب اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي مؤخرا.
وكتب تركي، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أسباب الاعتذار قائلاً «وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من
كان تركي، قد أرسل إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مؤخرًا، خطاباً رسمياً يفيد باستقالته من منصبه كرئيس شرفي للنادي.
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