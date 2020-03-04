شاهد - حارس مرمى يُبهر الجماهير بتصدية لخمس ركلات جزاء

خطف حارس مرمى فريق ساربريكين المنافس الأنظار في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، بتصديه لخمس كرات من علامة الجزاء في المباراة أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف ضمن كأس ألمانيا.



وساهم الحارس دانيال باتز (29 عاما) في تعادل فريقه في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1)، بتصديه لضربة جزاء في الدقيقة 83، ومن ثم تصدى لأربع ركلات ترجيحية، ليقوده فريقه إلى الفوز (7-6)، وبلوغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا.



وكان ساربروكن في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة في الوقت الأصلي بعدما تقدّم بهدف لتوبياس يانيكه منذ الدقيقة 31، لكن الدنماركي ماتياس يورغنسن أدرك التعادل لفورتونا دوسلدورف في الدقيقة الأخيرة.



واستمرّ التعادل بالنتيجة ذاتها في الشوطَين الإضافيَّين ليحتكم الفريقان لركلات التّرجيح، التي تألّق فيها حارس مرمى ساربروكن دانييل باتز، إذ نجح في التصدّي لأربع ركلات ترجيحية، إلى جانب ركلة جزاء خلال اللقاء.



وبات ساربروكن أول فريق من الدرجة الرابعة في تاريخ المسابقة يبلغ نصف النهائي، في حين أصبح فورتونا دوسلدورف ثاني فريق من الدرجة الأولى يودّع المسابقة على يد ساربروكن، بعد كولن الذي خسر أمامه 2-3 في الدور الثاني في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



المصدر: مواقع إلكترونية



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