"فينيسيوس" يقتنص جائزة خاصة من ريال مدريد



حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على جائزة خاصة في النادي الملكي.



ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن فينيسيوس جونيور هو لاعب الشهر بالنادي الملكي في فبراير/شباط الماضي.



ونافس فينيسيوس، على الجائزة، كل من تيبو كورتوا وإيسكو وفيدي فالفيردي ورافائيل فاران.



وكان فينيسيوس قد ساهم بقوة في فوز ريال مدريد بالكلاسيكو الأخير بنتيجة 2-0، حيث نجح اللاعب البرازيلي في إحراز الهدف الأول للميرنجي في شباك برشلونة.



يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة. المصدر: موقع كورة

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