رياضة | نجم ريال مدريد يضع زيدان في موقف حرج بعد التألق أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يضع زيدان في موقف حرج بعد التألق أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بمهاجم نادي ريال مدريد ماريانو دياز بعد تألقه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وتسجيله للهدف الثاني بعد نزوله بدقائق بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقالت صحيفة ماركا :"ماريانو يضع زيدان في موقف حرج بعد الإنفعال الذي ولّده ظهوره و هدفه الكبير في الكلاسيكو سيعود ماريانو إلى روتين فالديبيباس دون معرفة ما سيحصل له ، إذا كان هدفه في الكلاسيكو سيساعده على تسلق سلم زيدان أو إذا كان سيعود إلى المدرجات حيث يعيش منذ الصيف الماضي علي مقاعد البدلاء، المهاجم وضع المدرب في حيرة من أمره و أبقاه خارج القائمة منذ بداية الموسم بإستثناء كأس السوبر بسبب غيابات بعض المهاجمين ، في الواقع أخذ ماريانو دقائقه الأولى في الموسم بروح الدعابة و كتب على مواقعه في التواصل الإجتماعي رسالة مليئة بالمعاني قال فيها " سعيد للظهور الأول ".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة :"مشكلة مدريد تكمن في مواجهة المرمى ، مع يوفيتش الذي سجل هدفان فقط في 24 مباراة أي 770 دقيقة و كذلك بيل الذي سجل ثلاثة أهداف في أكثر من 1000 دقيقة و بنزيما الذي سجل 18 هدف منذ بداية الموسم وهدفان فقط منذ 18 ديسمبر، في هذه الحالة صرخ ماريانو أنه يمكن أن يكون حلًا، بالنظر إلى مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي وهي التي يحتاج فيها مدريد أن يسجل هدفين على الأقل فإن قيمتها تزداد و يفرض المنطق أن زيدان سيعتبر ماريانو حجة للعودة".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة :" إذا كان زيدان حصل على تلك الرصاصة في الغرفة فإنه سينتظر منه أن يقوم بإطلاق النار إلى الأمام في المباراتين القادمتين لضبط اللياقة البدنية لكن الثمن الذي يتعين على الفرنسي دفعه مقابل ذلك. لذلك يمكن لزيدان فقط الإجابة على حول ما سيفعله الآن مع ماريانو في المواجهات المقبلة الهامة".