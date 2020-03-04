شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريبات في جنوب أفريقيا استعدادًا لموقعة صن داونز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، في مدينة بريتوريا، يوم السبت المقبل في إطار مباراة العودة لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين دون رد.

وبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للفريق المران بعقد محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا.

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واشتمل مران الفريق على فقرة بدنية، وركز فايلر، على تدريبات الكرة بشكل كبير، وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.

فيما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق مرانًا قويًّا للحراس، واشتمل على العديد من التدريبات المهارية قبل مشاركتهم في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات قوية، استعدادًا لمواجهة صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي.