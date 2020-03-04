شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الترجي.. 20 هدفاً شهيراً للزمالك في الملاعب التونسية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب رادس بالعاصمة التونسية، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع الزمالك بالترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وانتصر الزمالك بنتيجة 3/1 في لقاء الذهاب بالقاهرة، واقتراب من بلوغ نصف النهائي القاري انتظاراً لموقعة الحسم برادس الجمعة المقبل.

الزمالك استطاع زيارة شباك الأندية التونسية بملعبها 19 مرة بواقع 13 مرة على المستوى الأفريقي و6 مرات خلال مواجهات المنافسات العربية.

وسجل الزمالك أول أهدافه أمام أندية تونس بملعبها عن طريق طارق يحيي وتعادل إيجابي أمام الصفاقسي التونسي في إياب الدور الأول لأفريقيا لأبطال الدوري 1984.

وأحرز الزمالك هدفاً في مرمى الترجي بملعبه في خسارة الفريق بثلاثية في إياب نهائي أفريقيا لأبطال الدوري عام 1994 عن طريق عفت نصار.

ويحرز حازم إمام هدف الزمالك الوحيد في خسارته أمام الأفريقي التونسي بثلاثية في إياب ربع نهائي أفريقيا لأبطال الكؤوس 2001.

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في مجموعات دوري الأبطال 2002 يسجل حسام حسن هدفاً للزمالك يدون به تعادلاً للفريق الأبيض أمام الترجي بملعب المنزة.

نسخة 2005 من دوري الأبطال الأفريقي تشهد على 3 أهداف للزمالك في مرمى الأندية التونسية في عقر داره، بواقع ثنائية لحازم إمام وجونيور في فوز الفارس الأبيض على الترجي، وهدفاً لطارق السيد في خسارة بطل مصر بثنائية أمام النجم بملعب سوسة.

شيكابالا وأحمد جعفران يسجلان هدفين في ملعب رادس في شباك الأفريقي التونسي بخسارة الفريق برباعية في 1هاب دور الـ 32 لدوري الأبطال نسخة 2011.

أيمن حفني يسجل في ملعب سوية بمرمى النجم الساحلي في خسارة قاسية للزمالك بخماسية في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية نسخة 2015.

ثلاثية للزمالك في ملعب الطيب المهيري معقل الصفاقسي التونسي وفوز تاريخي للبلانكو على صاحب الأرض مجموعات الكونفدرالية نسخة 2015، الأهداف جاءت بواقع ثنائية لاحمد حمودي وهدف لمحمود كهربا.

أما على المستوى العربي فسجل الزمالك 7 أهداف في شباك التوانسة بملعبهم، بواقع الفوز بثلاثية على الصفاقسي وثنائية على حساب الترجي في نسخة 2003-2004 من دوري أبطال العرب، وسجهلم محمد صديق «هدفين» وعبدالحيم على ومحمود محمود وسامح يوسف، وثنائية في تعادله الإيجابي أمام البنررتي في نسخة 2004 -2005 عن طريق عبدالحليم على وحازم إمام.