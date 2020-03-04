الزمالك المصري: عدم حضور جماهيرنا في ملعب "رداس" غير مقلق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعرب مسؤلو نادي الزمالك المصري عن عدم استيائهم من انعدام حضور جماهير القلعة البيضاء خلال مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في ملعب رادس، ضمن إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.



جاء سبب عدم الاستياء بناء على اكتشاف حالة كورونا في تونس، حيث أكدت بعض المصادر أن حضور جماهير الترجي غير مقلق للاعبي الزمالك خلال مباراة الجمعة.

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وأضاف "لاعبو الزمالك يملكون خبرات كبيرة ولديهم القدرة على امتصاص حماس جماهير المنافس"، مشددًا على أنها ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مباراة وسط أجواء جماهيرية كبيرة من المنافس.

على الجانب الآخر، قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق مرانه غدًا على فترتين، صباحًا بالملعب الفرعي لرادس، ومساء بالملعب الرئيسي لرادس والذي يستضيف المباراة.

وكان الزمالك فاز ذهابًا على الترجي التونسي بنتيجة (3-1)، حيث يكفي الأبيض الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف لضمان الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.