بوميل مدربًا لمنتخب كوت ديفوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الفرنسي باتريس بوميل مديرا فنيا لمنتخب كوت ديفوار خلفا للمدرب الوطني إبراهيم كامارا الذي رحل عن تدريب الفريق الشهر الماضي.



ويبدأ بوميل عمله مع الفريق بشكل فوري لإعداد الأفيال من أجل استكمال مسيرة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون العام المقبل وبدء مسيرة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويحظى بوميل بخبرة جيدة بالكرة الإفريقية حيث كان مساعدا لمواطنه هيرفي رينارد في تدريب المنتخب الإيفواري قبل سنوات كما كان مساعدا له في تدريب كل من المنتخبين الزامبي والمغربي.

وحصل بوميل مع رينارد على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين حيث كانت الأولى مع المنتخب الزامبي في 2012 والثانية مع المنتخب الإيفواري نفسه في 2015 كما قادا المنتخب المغربي للعودة إلى الظهور في نهائيات كأس العالم من خلال النسخة الماضية عام 2018 بعد غياب لعقدين كاملين عن البطولة.

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وقال سوري دياباتي نائب رئيس الاتحاد الإيفواري للعبة، لدى الإعلان عن التعاقد مع بوميل في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة أبيدجان، إن المهمة الرئيسية للمدرب الجديد ستكون التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكان المنتخب الإيفواري استهل مسيرته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالفوز على النيجر 1 / صفر والهزيمة من إثيوبيا 1 / 2.

وأشار دياباتي إلى أن التعاقد مع مدرب يعرف الفريق ويحظى بخبرة إفريقية جيدة كان أمرا ضروريا نظرا لأن الفريق ينتظر ارتباطات مهمة في الفترة المقبلة.

ويستأنف المنتخب الإيفواري مسيرته في التصفيات بمواجهة منتخب مدغشقر الذي يتصدر المجموعة الحادية عشرة بالتصفيات برصيد 6 نقاط.

ويستضيف المنتخب الإيفواري منتخب مدغشقر في 27 آذار/مارس الحالي ثم يحل ضيفا على نفس الفريق في 31 من الشهر نفسه.

وكان كامارا أقيل من منصبه في شباط/فبراير الماضي لسوء النتائج، وأشارت وسائل الإعلام في كوت ديفوار إلى عدد من المدربين المرشحين لخلافته مثل الفرنسي آلان جيريس والبرتغالي باولو دوارتي ولكن الاتحاد الإيفواري لجأ للتعاقد مع بوميل ليعيد بناء الفريق في إطار معرفته السابقة بالفريق وخبرته بالكرة الإفريقية.