شكرا لقرائتكم حاوي المقاصة يغيب عن مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يعود محمد رمضان للمشاركة فى تدريبات المقاصة الجماعية بعد اسبوع، حيث فرض عليه الراحة السلبية حرصًا على عدم تفاقم اصابته.
ويعاني فريق المقاصة من غياب لاعب الوسط المدافع محمد توني حتي نهاية الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ويؤدي حاليا برنامج تأهيلي مكثف عقب اجراءه الجراحة منذ فترة بسيطة، ويحتل الفريق الفيومى المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط من 10 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات، فيما يعتلى المارد الأحمر المركز الأول برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز بهم جميعًا.
وتعادل فريق المقاصة في اخر مباراتين له بالدوري امام كل من طنطا واف سي مصر في الجولتين التاسعة والعاشرة بالدوري.
وفاز الأهلي مساء السبت الماضى، على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.
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