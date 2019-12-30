شكرا لقرائتكم سيراميكا يواصل انطلاقته القوية بالفوز على المريخ بدوري القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استمرت مسيرة انتصارات فريق سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على المريخ البورسعيدى بهدف مقابل لا شئ أحرزه عاشور الأدهم فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التي جمعتهما بالجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ليحلق فى صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء بورسعيد عند 6 نقاط فى المركز قبل الأخسر للمجموعة ويزداد موقفه صعوبة فى البقاء بالمسابقة .

كما حافظ القناة بقيادة حمزة الجمل على حظوظه فى المنافسة على الصعود بالفوز على كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليستمر فى وصافة المجموعة برصيد 18 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 13 نقطة فى المركز السابع ، فى الوقت الذى عاد فيه الترسانة لفصوله البايخة بالخسارة أمام النصر بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 9 نقطة فى المركز العاشر بينما ارتفع رصيد أبناء سيد عيد للنقطة 14 فى المركز السادس .

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وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز الداخلية بقيادة هشام زكريا على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثالث ويتجمد رصيد أبناء المنوفية عند 14 نقطة فى المركز الخامس ، كما استعاد بتروجت ذاكرة الإنتصارات بالفوز على النجوم بهدفين مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الثامن ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 11 نقطة ويهبط للمركز التاسع ، فى الوقت الذى تعادل فيه الزرقا مع منتخب السويس سلبيا .

وفى إطار مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى تعادل الحمام بقيادة مجدى طلبه مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله ليرتفع رصيد الاول إلى 15 نقطة فى المركز السادس بينما ارتفع رصيد المالية إلى 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما حقق دمنهور فوزا غاليا على ملعبه على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل للاشئ ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز الثامن .