شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعلن تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو خيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، تعاقده رسمياً مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل لاعب روزاريو سنترال، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، بجانب 8 هزائم.

وقال النادي في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ليوناردو خيل ينضم إلى كتيبة النمور.

ويبلغ خيل "28 عاما" ويلعب في خط الوسط، وبدأ مشواره الاحترافي في 2009 بالدوري الأرجنتيني، وتعتبر تجربة الاتحاد الأولى له خارج الأرجنتين.