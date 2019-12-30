انت الان تتابع هنري يدخل قائمة المرشحين لخلافة فالفريدي في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي تيري هنري

دخل الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق والمدير الفني الحالي لفريق إيمباكت مونتريال الكندي، قائمة المرشحين لتولى تدريب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، خلفًا للمدرب الحالي إرنستو فالفريدي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن فالفريدي لديه خيار التمديد لعام أخر مع برشلونة، لكن ذلك لم يمنع الإدارة في طرح بعض الأسماء لخلافته في حال رحيله عن النادي.

وأضافت أن هنري المدير الفني الحالي لفريق إيمباكت مونتريال الكندي، يعد خيارًا مميزًا أمام إدارة النادي الكاتالوني، خاصة وأنه كان لاعبًا سابقًا في صفوف النادي، كما أن علاقته بإيريك أبيدال السكرتير الفني بالنادي، متميزة كونهم لعبا معًا في المنتخب الفرنسي لسنوات عديدة.

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وأوضحت الصحيفة أن هنري، على الرغم من عدم نجاح تجربته مع فريق موناكو الفرنسي، إلا أنه يظل خيارًا مطروحًا أمام النادي الكاتالوني، في ظل ترحيب رئيس النادي خوزيه ماريا بارتوميو بتواجده في برشلونة.

يذكر أن تقارير صحفية عديدة أشارت إلى وجود مرشحين أخرين لخلافة فالفريدي، وهم الهولندي رونالد كومان والإسباني روبرتو مارتينيز، كما تردد أن جوسيب جوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق والحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في العودة إلى تدريب برشلونة .

وسبق لهنري أن دافع عن قميص برشلونة ، حيث انضم إليه قادمًا من أرسنال الإنجليزي في عام 2007، وحقق العديد من البطولات مثل الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية.