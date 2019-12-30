الامارات | بالفيديو.. مرتضى منصور: مبادئ الأهلي في “الدولاب”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مرتضى منصور: مبادئ الأهلي في “الدولاب” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، ليشن حرباً كلاميه جديدة على النادي الأهلي متهما أياه بالسبب الرئيسي في نتائج الزمالك السلبية الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية وذلك عندما تحدث عن اللاعب محموج كهربا المنتقل حديثا إلى الأهلي المصري.

وكان الزمالك قد خسر 7 نقاط في الدوري المحلي أمام إنبي وسموحه والانتاج الحربي، وخرج رئيس النادي ليتهم مدير الفريق الأهلي سيد عبد الحفيظ بالأعمال السحرية.

وقال مرتضى منصور، خلال المداخلة: "مبادئ النادي الأهلى صارت في الدولاب مغلق عليها، كلكم شاهدتم صور محمود عبد المنعم كهربا مع محمود الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي".

وأضاف مرتضى منصور: "طوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم أدم العافية على محمود طاهر".

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كما شن منصور هجوما على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، و قال رئيس الزمالك لعبد الحفيظ : مش هتمشي الكرة على مزاجك .. ده مش استبدال دي ظروف قهرية".

وأضاف مرتضى منصور: "أريد أن أبارك لوليد سليمان على خاتم سليمان الجديد الذي يرتديه، قل لنا مقري عليه فين".