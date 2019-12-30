شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم صفقة «إليكي» والإعلان الرسمي خلال ٤٨ ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مسئولو النادي الأهلي، اليوم الإثنين، صفقة التعاقد مع اللاعب النيجيري بليسنج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوصل مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي، لاتفاق نهائي مع مسئولي نادي لوزيرن السويسري، لشراء اللاعب النيجيري بداية من شهر يناير المقبل، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقة ضم بليسنج إليكي بشكل رسمي خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة، ليكون ثاني صفقات المارد الأحمر في الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا» في صفقة انتقال حر، عقب فشخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي.

ويأتي تعاقد الأهلي مع النيجيري إليكي، بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أصر على ضم اللاعب لتدعيم خط هجوم الأهلي في الفترة القادمة، خاصة أن فايلر سبق له تدريب إليكي خلال فترة عمله مديرًا فنيًا لفريق لوزيرن السويسري قبل الإشراف على تدريب الأهلي.

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