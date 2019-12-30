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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي مهتم بضم دييغو كارلوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
أفادت تقارير إن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع مدافع إشبيلية دييغو كارلوس في وقت ما خلال عام 2020.
في حين أصر بيب جوارديولا مرارًا وتكرارًا على أن سيتي لن يكون نشطًا في يناير ، إلا أن علامات الاستفهام لا تزال قائمة بسبب شكل النادي غير المتناسق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
بغض النظر عما إذا كان العمالقة الإنجليز يعملون في يناير ، تشير التقارير في إسبانيا إلى أن جوارديولا معجب بكارلوس.
على الرغم من مغادرته نانت إلى إشبيلية فقط خلال فصل الصيف ، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد أسس نفسه كرجل رئيسي في ملابس الدوري الأسباني.
يبدو من غير المرجح حدوث خطوة أخرى في بداية عام 2020 ، على الرغم من التلميح إلى أن سيتي مستعد لمعركة ريال مدريد من أجل توقيع البرازيلي.
كارلوس لا يزال لديه أربع سنوات ونصف المتبقية على عقده.
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