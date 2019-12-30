شكرا لقرائتكم سر استخدام محمد صلاح "بخاخ الأنف" فى مباراة وولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إماراتية عن سر "بخاخ الانف" الذي إستخدمه محمد صلاح نجم منتخب مصر، خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون التي أقيمت مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون مقابل سجله السنغالي ساديو ماني، ليحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم بعد مرور 20 جولة على إنطلاق المسابقة .

وذكرت صحيفة "الامارات اليوم"، أن محمد صلاح استخدم بخاخاً لعلاج الحساسية الزائدة للجيوب الأنفية، والتي يعاني منها النجم المصري في ظل الأجواء الباردة التي أقيمت خلالها المباراة .

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 55 نقطة ويملك مبارة مؤجلة مع وست هام يونايتد، ويتفوق بفارق 13 نقطة على ليستر سيتي أقرب ملاحقيه و14 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث في نهاية مثالية لـ"الريدز" لعام 2019 الذي شهد تتويجه بـ 3 بطولات هي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية .

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واحتل محمد صلاح المركز الـ30 فى قائمة أفضل 50 لاعباً فى العالم بالعقد الأخير، بعد النجاحات الرائعة التى حققها مع "الريدز" منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى مقابل 34 مليون جنيه إسترليني .

وتفوق محمد صلاح على العديد من نجوم الكرة العالمية فى قائمة أفضل 50 لاعباً فى العالم بالعقد الأخير من جانب صحيفة "ديلى ميل"، مثل الألمانى ميروسلاف كلوزه الذى حل فى المركز الـ50، وإيكر كاسياس الحارس الأسطورى لنادى ريال مدريد الإسبانى وبورتو البرتغالى الحالى الذى حل فى المركز الـ 46، وجون تيرى نجم تشيلسى المعتزل والذى يعمل حالياً مدرباً مساعداً فى نادى أستون فيلا والذى حل فى المركز الـ 44، وستيفن جيرارد نجم ليفربول المعتزل والذى يعمل حالياً مديراً فنياً لنادى رينجرز الأسكتلندى والذى حل فى المركز الـ 42.