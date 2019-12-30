شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف 300 دولار مكافأة فورية بعد التعادل مع زيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسؤولو الزمالك، 300 دولار لكل لاعب وكذلك أعضاء جهاز الفريق، والتى جاءت بمثابة مكافأة فورية على التعادل خارج الأرض مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، وجاءت تلك المكافأة بعيدة عن المكافأة المتواجدة فى لائحة الأبيض وذلك بعد وعد مرتضى منصور رئيس النادى، اللاعبين، بمكافأتهم على الأداء والنتائج حال تحسنها.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة، قادمة من زامبيا فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، بعد خوض لقاء زيسكو الزامبي، عصر السبت، ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ 7 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطتين لكلاً منهما.

وغادرت بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة من ظهر أمس ووصلت إلى أديس أبابا بعد رحلة استغرقت 8 ساعات وعادت البعثة للقاهرة حيث سيحصل الفريق على راحة اليوم الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات غدا الثلاثاء لمواجهة أسوان، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز، والتى يستهدف فيها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لكسر نغمة التعادلات وتحقيق الانتصار بعدما تعادل الأبيض فى آخر ثلاث مباريات له فى مختلف المنافسات حيث تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدورى ثم تعادل مؤخرا إيجابيًا مع زيسكو يونايتد الزامبى.وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بإنه لن يقبل سوى بالفوز أمام أسوان وتصحيح المسار خاصة إن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما خاض 9 مباريات بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 24 نقطة عقب خوضه 8 مباريات.