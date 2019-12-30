ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة نادى مصر وطنطا

جدة - عمرو شويل

فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة ، من أصل 11 مباراة حيث فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مواجهات ، وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفا .

وتقدم نادى مصر رصيده الى المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن طنطا صاحب المركز الثالث عشر برصيد عشرة نقاط فقط.

حقق نادى مصر، فوزا غاليا على نظيره طنطا، بنتيجة 2/1 ، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدورى الممتاز على ستاد الكلية الحربية .

أقيمت اليوم مباراة نادى مصر وطنطا فى الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز فريق مصر بهدفين مقابل هدف وحيد لابناء السيد البدوي.

حقق نادى مصر، فوزا غاليا على نظيره طنطا، بنتيجة 2/1 ، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدورى الممتاز على ستاد الكلية الحربية .

أحرز أهداف نادى مصر محمود إسماعيل فى الدقيقة 18 وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء احتسبها وائل فرحان حكم اللقاء.

فيما سجل هدف طنطا الوحيد أحمد قطاوى بالدقيقة 94 من احداث المباراة .

ورفع نادى مصر رصيده الى 11 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 2 ، وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وأحرز لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً .

فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة ، من أصل 11 مباراة حيث فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مواجهات ، وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفا .

وانتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى المصري الممتاز، بتقدم فريق نادى مصر، بهدفين دون رد، على أبناء السيد البدوى، حيث سجل الهدف الأول محمود اسماعيل فى الدقيقة 18، بينما أحرز الهدف الثانى أحمد الشيخ بالدقيقة 30 من ركلة جزاء احتسبها وائل فرحان حكم اللقاء.

وحاول لاعبو طنطا إدراك التعادل، حيث تألق محمد ماجد أونش الوافد من المصرى إلا أنه أخفق فى التسديد على المرمى وأهدر فرص محققة.

أهداف وملخص مباراة نادى مصر وطنطا فى الدوري الممتاز



ولم يسبق لفريق مصر تحقيق هذه النتيجة فى اى مبارياته، حيث تعادل مع كل من المقاصة 2/2، و الحرس 0/0، و الجونة وأسوان بنفس النتيجة، وتعادل مع الزمالك 1/1، ولم يفز على أمام وادى دجلة بهدف نظيف .

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى خمسة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى سبعة مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

ويسعى الفريقين للهروب من دوامة التعادل خاصة وأن كل منهما حقق التعادل فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث تعادل نادى مصر مع المقاصة بهدفين لكل فريق ، وتعادل طنطا مع أسوان بنفس النتيجة 2/2.