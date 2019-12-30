شكرا لقرائتكم عضو مجلس إدراة الدراويش يرد على المحمدي: لاتوجد أزمات مالية بالإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن إدارة الدراويش تقدر حجم الجهد والعرق الذى قدمه جميع اللاعبين في مباراة الاتحاد السكندرى فى منافسات ذهاب نصف نهائى البطولة العربية للأندية والتى فاز بها الفريق بهدف نظيف فى اللقاء الذى أقيم بالإسكندرية وعلى رأس هؤلاء اللاعبين الذى تقدر إدارة النادى جهودهم هو باهر المحمدي قائد الفريق.

واصل فارس حديثه:"بالتأكيد نتفهم ونقدر حزن بعض الجماهير لاسيما التى حرصت على مساندة الفريق بالإسكندرية وتحملت مشقة السفر وبرودة الأجواء”.

واستكمل :"كل ما يتردد حول تدخل مجلس الإدارة فى منع حضور الجماهير هو غير صحيح على الإطلاق ،دائما ما نتطلع لوجود دعم ومساندة من مشجعينا والذى يسهم فى تحفيز اللاعبين على التألق وتقديم أفضل ما لديهم لكن الجهات الأمنية هى ما يكون لها الدور فى اقامة اللقاءات بدون جماهير وبالتالى نحترم ذلك، وندعم بشدة دعاوى عودتهم بأسرع وقت للملاعب المصرية خلال المنافسات المحلية وفقا للضوابط التى تضمن خروج المباريات فى نطاق من الروح الرياضية".

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وبسؤاله عن تصريحات باهر المحمدى بشأن عروض الأحتراف أوضح فارس :"ليس من التوقيت الجيد أن يدلى قائد الفريق بمثل تلك التصريحات خاصة وأننا نتطلع لبناء جسور مصالحة مع الجماهير التى نفتقدها كثيرا ويؤثر غيابها على نتائج الفريق".

وشدد عضو الإسماعيلى:"مجلس الإدارة متمسك بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى ولانية للتفريط فى أى منهم وعلى رأسهم باهر المحمدي ، نتطلع للوصول لأبعد خطوة في البطولة العربية"، اما عن امكانية رحيل همام طارق أجاب عضو الإسماعيلى قائلا :"أنباء عارية تماما عن الصحة ، وأود أن نقدم للاعب كل التهنئة والتحية على روحه وأدائه المميز حيث يعد أحد أبرز اللاعبين المحترفين فى مصر".

وأنهى الدكتور إبراهيم فارس حديثه:"لا توجد آية أزمات مادية داخل النادى والدليل على ذلك أن جميع اللاعبين حصلوا على كافة مستحقاتهم فى مواعيدها وأحيانا ما يكون قبل المواعيد".