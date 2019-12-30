شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه الهلال 13 يناير المقبل فى مهرجان اعتزال طارق التائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365"، موعد إقامة مباراة الأهلى مع الهلال السعودي فى مهرجان اعتزال النجم الليبى طارق التائب.

وأكد المصدر أن مواجهة الأهلى مع الهلال السعودى تقرر إقامتها يوم 13 يناير المقبل، على أن يعود الأهلى من زيمبابوى بعد مواجهة بلاتينيوم ستارز فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعة فى بطولة أمم أفريقيا.

وقدم أسطورة ليبيا الشكر لإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على حسن الاستقبال والضيافة، موضحاً أن زيارته للقلعة الحمراء جاءت مثمرة، وذلك بالحصول على موافقة النادي الاهلي على المشاركة في مهرجان اعتزاله.

وقال طارق التائب في تصريحات لإذاعة "يو إف إم" السعودية، أن نجوم الكرة السعودية محمد الدعيع وياسر القحطاني واسامة هوساوي سيشاركون في مهرجان الاعتزال الذي يشهد إقامة مباراة الهلال السعودي والاهلي المصري، موضحاً أنه لن يدعو نجم أوروبي أو عالمي للمشاركة في حفل اعتزاله.

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وأوضح طارق التائب أن لن يدعو أي نجم أوروبي أو عالمي لحضور مهرجان اعتزاله، لثقته في جماهير الهلال التي ستزحف بأعداد غفيرة لتوديعه.

وتحدث التائب مع المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر حول هذه المباراة، التى يتمنى أن تكون مهرجانا عربيا كبيرا بين كبيرى الكرة العربية الأهلى والهلال السعودى.

من جانبه قال طارق التائب إن مشاركة فريق الأهلى فى مباراة اعتزاله شرف كبير له ويأتى عقب اقتراح المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وتم التواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأحمر التى وافق على الفور.

وأوضح طارق التائب أن كان قريبا من ارتداء القميص الأحمر عام 2001 وكان على رأس لجنة التعاقد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات حاليا ولكن لم يكتب لها النجاح فى تلك التوقيت.