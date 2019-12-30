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نادي مصر يتفوق بهدفين على طنطا فى الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى مصر، وطنطا، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى المصري الممتاز، بتقدم فريق نادى مصر، بهدفين دون رد، على أبناء السيد البدوى، حيث سجل الهدف الأول  محمود اسماعيل  فى الدقيقة  18، بينما أحرز الهدف الثانى أحمد الشيخ بالدقيقة 30 من ركلة جزاء احتسبها وائل فرحان حكم اللقاء.

 

وحاول لاعبو طنطا إدراك التعادل، حيث تألق محمد ماجد أونش الوافد من المصرى إلا أنه أخفق فى التسديد على المرمى وأهدر فرص محققة.

 

ولم يسبق لفريق مصر تحقيق هذه النتيجة فى اى مبارياته، حيث تعادل مع كل من المقاصة 2/2، و الحرس 0/0، و الجونة وأسوان بنفس النتيجة، وتعادل مع الزمالك 1/1، ولم يفز على أمام وادى دجلة بهدف نظيف .

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ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى خمسة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى سبعة مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

 

ويسعى الفريقين للهروب من دوامة التعادل خاصة وأن كل منهما حقق التعادل فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث تعادل نادى مصر مع المقاصة بهدفين لكل فريق ، وتعادل طنطا مع أسوان بنفس النتيجة 2/2.

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