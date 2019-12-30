شكرا لقرائتكم بيراميدز يسعى إلى تجديد عقد عبد الله السعيد لقطع الطريق على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع عبد الله السعيد قائد الفريق الكروى الأول، من أجل تجديد تعاقده فى الفترة الحالية، وتحصينه من العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة وأبرزها من نادى الزمالك، خاصة وأن اللاعب يعد أحد أهم الركائز الأساسية بصفوف الفريق.

وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، أن المسئولون عرضوا على عبد الله السعيد تجديد عقده الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى، مقابل رفع قيمته لأعلى سعر وجعله أكبر عقود الفريق من الناحية المادية، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مصيره سواء بالتجديد لبيراميدز أو الرحيل بنهاية مدة عقده.

وكان مسؤولو نادى الزمالك دخلوا فى مفاوضات مع عبد الله السعيد، لتخفيض متطلباته المالية للتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، مقابل حصوله على 12 مليون جنيه هذا الموسم بدلا من 15 مليون جنيه.

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وطلب عبد الله السعيد، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا إن مسؤولى النادى الأبيض قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.

ومن المنتظر أن يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة مع عبد الله السعيد، للحصول على توقيعه، بعد ترحيب اللاعب بالانضمام إلى قلعة ميت عقبة متعهداً بإنهاء أمر انضمامه للأبيض مع بيراميدز حيث ينتهى عقده مع فريقه بنهاية هذا الموسم ويحق له التوقيع بداية من بعد غد الأربعاء وهو مطلع شهر يناير بشكل حر لأي ناد، لذا سيعرض السعيد على ناديه التنازل عن مستحقاته البالغة ما يقرب من 10 مليون جنيه مقابل انتقاله إلى نادى الزمالك حول توصله فى جلسته مع مرتضى منصور على الانضمام إلى الأبيض من عدمه.

وستشهد الفترة الجارية، حسم المفاوضات بين رئيس الزمالك والسعيد حول مسألة انضمامه للقلعة البيضاء من عدمه، خاصة فى ظل تبقى مقعد واحد للفريق فى شهر يناير المقبل عن طريق الاستبدال فى قائمة الفريق المحلية.