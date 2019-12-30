بيراميدز يسعى إلى تجديد عقد عبد الله السعيد لقطع الطريق على الزمالك

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وكان مسؤولو نادى الزمالك دخلوا فى مفاوضات مع عبد الله السعيد، لتخفيض متطلباته المالية للتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، مقابل حصوله على 12 مليون جنيه هذا الموسم بدلا من 15 مليون جنيه.
وطلب عبد الله السعيد، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا إن مسؤولى النادى الأبيض قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.
وستشهد الفترة الجارية، حسم المفاوضات بين رئيس الزمالك والسعيد حول مسألة انضمامه للقلعة البيضاء من عدمه، خاصة فى ظل تبقى مقعد واحد للفريق فى شهر يناير المقبل عن طريق الاستبدال فى قائمة الفريق المحلية.
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