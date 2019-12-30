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شكرا لقرائتكم فايلر يقفز 134 مركزاً في تصنيف أفضل مدربي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الاهلي والمقاصة
ويستعد فايلر حاليا لخوض مغامرة جديدة في الدوري المصري، حينما يلتقي الأهلى مع مصر المقاصة بعد غد (الأربعاء) على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز المصري، والتي يسعى خلالها المدرب السويسري إلى مواصلة الانتصارات المحلية والابتعاد بالصدارة أكثر عن أقرب منافسيه لحسم اللقب مبكراً.
كارتيرون يقفز للمركز الـ742 عالمياً
أما الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فارتقى للمركز الـ 742 عالمياً بدلاً من المركز الـ 818 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.
وتعادل الزمالك مع زيكسو يونايتد الزامبي بنتيجة 1 – 1، في المباراة التي جمعتهما بمدينة "ندولا" الزامبية السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.
وأنهى أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني عام 2019 في صدارة تصنيف أفضل مدربي العالم، يليه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي في المركز الثاني، ثم بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي في المركز الثالث.
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