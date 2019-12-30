شكرا لقرائتكم النصر يحتفل بحمدالله بعد "هداف العالم" وأفضل لاعب عربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفل النصر يوم الاثنين بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد حصوله على لقب هداف العالم 2019 وجائزة أفضل لاعب عربي في حفل جوائز "غلوب سوكر" مطلع الأسبوع الجاري.

وفاز حمدالله (29 عاماً) بلقب هداف العالم، بعدما سجل خلال العام الذي شارف على الانتهاء 57 هدفاً، وضعته أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وفي يوم الأحد حقق عبدالرزاق حمدالله الذي خاض عدة تجارب احترافية في المغرب والنرويج والصين وقطر، جائزة أفضل لاعب عربي في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي أقيم في دبي.

ويتصدر عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 أهداف.

