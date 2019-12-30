شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد ينافس 3 أندية أوروبية على ضم ميرتنز من نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم دخل إطار المنافسة على ضم اللاعب البلجيكي درايس ميرتنز، الذي لم يبرم اتفاقا حول تمديد تعاقده مع نابولي الإيطالي.
وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" الإخباري أن عقد ميرتنز سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأن اسمه ارتبط باحتمالات الانتقال إلى إنتر ميلان ومانشستر يونايتد وإيفرتون وفرق في الصين.
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية يوم الاثنين إلى أن أتلتيكو مدريد الإسباني يوجه أنظاره أيضا نحو ميرتنز، حيث يعتبره خيارا بديلا مناسبا، في الوقت الذي يسعى فيه النادي لضم إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان الفرنسي.
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