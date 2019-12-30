شكرا لقرائتكم مونتيري يتوج بطلاً للدوري المكسيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق مونتيري أول ألقابه في الدوري المكسيكي لكرة القدم منذ عام 2010 صباح يوم الاثنين بتوقيت غرينيتش بعد فوزه بركلات الترجيح على مستضيفه أميركا عقب انتهاء مواجهة الإياب بفوز الأخير 2-1، ليتعادل الفريقان 3-3 في مجموع مباراتي النهائي على ملعب أزتيكا.

وأهدر نيكولاس كاستيو وجيدو رودريغيز ركلتي ترجيح لأميركا، ورغم أن ستيفان ميدينا أهدر واحدة لمونتيري فإن ليونيل فانيوني سجل ركلة الترجيح الأخيرة ليمنح الفريق القادم من شمال البلاد الفوز 4-2 بركلات الترجيح.

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وكان هذا أول لقب يحققه المدرب أنطونيو محمد في ثلاثة نهائيات خاضها على رأس الجهاز الفني لمونتيري، ليكلل عاما ناجحا فاز خلاله أيضا بلقب دوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف). وفاز مونتيري ذهابا 2-1 على أرضه، لكنه تراجع في معظم فترات مباراة الإياب ضد منافس فاز بلقب الدوري المكسيكي أكثر من أي نادٍ آخر.

افتتح فيدريكو فينياس التسجيل بعد ست دقائق للفريق صاحب الضيافة، وضاعف ريتشارد سانشيز الغلة قبل أربع دقائق من الاستراحة بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء، لكن روجليو فونيس موري دفع المباراة لوقت إضافي قبل ربع ساعة من النهاية بعد أن استفاد مونتيري من خطأ دفاعي ساذج لفريق أمريكا ليجعل النتيجة 2-1 إيابا و3-3 في مجموع المباراتين.

وأخفق كل فريق في هز الشباك في الوقت الإضافي، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح ويحرز مونتيري اللقب.