أمسية تاريخية لـ"الملك" جيمس وللنسيان بالنسبة لدونشيتش









اسماء السيد - أضاف "الملك" ليبرون جيمس انجازا جديدا الى سجله الشخصي الرائع، وذلك بقيادته لوس أنجليس ليكرز الى فوزه الثاني تواليا بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، وجاء على حساب السلوفيني لوكا دونشيتش ورفاقه في دالاس مافريكس 108-95 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأصبح جيمس الذي يحتفل الإثنين بميلاده الخامس والثلاثين، تاسع لاعب يصل الى 9 آلاف تمريرة حاسمة في مسيرته، متقدما على غاري بايتون (8966) في أمسية سيطر خلالها ليكرز تماما على مباراته وضيفه دالاس وخرج منتصرا للمرة السادسة والعشرين هذا الموسم من أصل 33 مباراة.

ووصل جيمس الى الرقم 9 آلاف مع بقاء 4,35 ثانية على الربع الأول من اللقاء حين مرر الكرة من مسافة بعيدة الى أنتوني ديفيس الذي ترجمها الى سلة استعراضية.

وأنهى "الملك" اللقاء بـ13 تمريرة حاسمة، رافعا رصيده الإجمالي الى 9009 تمريرات حاسمة في المركز التاسع على لائحة أفضل الممررين في تاريخ الدوري، لكن بفارق كبير جدا عن المتصدر جون ستوكتون (15806) ووصيفه جيسون كيد (12091).

ولا تزال الفرصة قائمة أمام جيمس للتقدم أكثر في اللائحة حتى المركز الثالث الذي يحتله الكندي ستيف ناش (10335) أمام مارك جاكسون (10334) وماجيك جونسون (10141) وأوسكار روبرتسون (9887) وكريس بول (9398)، اللاعب الوحيد القادر على تعزيز رصيده بما أنه ما زال يلعب مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، وأيزياه توماس (9061).

وأنهى جيمس لقاء الأحد بـ13 نقطة فقط، لكن أنتوني ديفيس كان على الموعد لحمل الفريق على كتفيه بتجاوزه حاجز العشرين نقطة للمرة السادسة والعشرين هذا الموسم، وذلك بتسجيله 23 بعدما نجح في ثماني من محاولاته الـ12، فيما ساهم كنتافيوس كالدويل-بوب بـ19 نقطة، بينها أربع ثلاثيات، ودوايت هاورد بـ15 نقطة جميعها في الربع الثاني.

وبعد أن حقق السبت الـ"تريبل دابل" التاسع له هذا الموسم بتسجيله 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و12 متابعة في غضون 30 دقيقة فقط ضد غولدن ستايت ووريرز (141-121)، اكتفى نجم دالاس الصربي لوكا دونشيتش بـ19 نقطة بعدما نجح في خمس فقط من محاولاته الـ14 وعجز عن ترجمة أي من محاولاته الست من خارج القوس.

وحسم ليكرز اللقاء بشكل كبير في الربع الثاني حين كان متقدما 35-31 في منتصفه قبل أن يسجل بعدها 12 نقطة مقابل اثنتين فقط لدالاس الذي فقد الكرة خلال هذه الفترة اربع مرات، ما سمح لصاحب الأرض في تسجيل 7 نقاط من هذه الفرص، بينها سلتان استعراضيتان لهاورد.

ومع انتصاف الربع الثالث، وصل الفارق بين الفريقين حتى 17 نقطة، ما سمح لليكرز في السير بالمباراة الى بر الأمان وإلحاق الهزيمة الحادية عشرة بدالاس هذا الموسم من أصل 32 مباراة.

- سقوط قاتل لحامل اللقب -

ومني تورونتو رابتورز حامل اللقب بهزيمة قاتلة على أرضه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق نقطة واحدة فقط 97-98.

ويدين ثاندر بفوزه السادس في آخر سبع مباريات والـ17 هذا الموسم، الى ابن مدينة تورونتو شاي غيلجيوس-ألكسندر الذي قدم مباراة كبيرة وسجل 32 نقطة للمرة الثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة، بينها سلة التقدم والفوز في آخر 36 ثانية من اللقاء.

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ولم يكتف غيلجيوس-ألكسندر بتسجيله سلة التقدم، بل التقط المتابعة الدفاعية في الوقت القاتل من القاتل بعدما فشل فريد فان فليت في محاولة من خارج القوس كانت كفيلة بمنح حامل اللقب انتصاره الـ23 لو نجح في ترجمتها.

وتطرق الكندي الى السلة القاتلة التي سجلها في الثواني الأخيرة، بالقول "منحتني شعورا جميلا لكنها لم تكن لتعني أي شيء لو لم نفز. ما راودني كان أفضل شعور ممكن بعدما أدركنا بأننا عدنا من هنا بانتصار".

وعن عودته الى مسقط رأسه تورونتو، رأى غيلجيوس-ألكسندر أن فوز الأحد "قد يكون أفضل انتصار حتى الآن".

ولم يكن الكندي النجم الوحيد في اللقاء، بل ساهم أيضا المخضرم كريس بول بالهزيمة الثالثة لحاملي اللقب في آخر أربع مباريات بتسجيله 25 نقطة، بينها 20 في الشوط الثاني، وأضاف 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، فيما كان كايل لاوري وفان فليت الأفضل في صفوف أصحاب الأرض (20 نقطة لكل منهما).

وبعد بداية موسم صعبة جدا، حقق ثاندر الأحد فوزه الحادي عشر في آخر 15 مباراة، ما دفع بول الى الإشادة بهذا الفريق الذي "يقاتل كل ليلة" من أجل أن يُبقي سجل انتصاراته أكثر من الهزائم، مضيفا "إنه شعور رائع. هم حاملو اللقب، يعلمون كيف يفوزون بالمباريات المتقاربة، لكننا نجحنا في حسم هذه المواجهة".

- خسارة هيوستن بغياب هاردن ووستبروك -

وبغياب نجومه الثلاثة جيمس هاردن وراسل وستبروك وكلينت كابيلا، مني هيوستن روكتس بهزيمته الـ11 من أصل 33 مباراة، وجاءت على يد مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 112-127.

ويدين بيليكانز بفوزه الـ11 فقط هذا الموسم الى لونزو بول وإيطوان مور، إذ سجل الأول 27 نقطة، بينها 7 ثلاثيات للمرة الأولى في مسيرته، فيما ساهم الثاني بـ25 نقطة، بينها 5 ثلاثيات.

وتألق أيضا براندون إينغرام بـ27 نقطة وجرو هوليداي بـ25 في مباراة بدت في متناول هيوستن لأنه كان متقدما بفارق 9 نقاط أوائل الربع الأخير قبل أن يتراجع أداؤه في ظل غياب نجميه الكبيرين هاردن ووستبروك.

ويطبق مدرب هيوستن مايك دانتوني استراتيجية اراحة وستبروك عندما تكون هناك مباراتان في أمسيتين على التوالي، في حين أعلن الفريق بأن هاردن الذي غاب للمرة الأولى هذا الموسم، يعاني من اصابة في اصبع قدمه.

وحقق دنفر ناغتس فوزه التاسع في آخر 10 مباريات والـ23 بالمجمل من أصل 32 وذلك على حساب ضيفه ساكرامنتو كينغز 120-115 بفضل ويل بارتون الذي سجل 19 نقطة، بينها رميتان حرتان في الثواني الثماني الأخيرة.

وألحق ممفيس غريزليز بضيفه تشارلوت هورنتس هزيمته الخامسة تواليا بالفوز عليه 117-104.