الأهلي يواصل استعداداته لمباراة المقاصة بالدوري الممتاز

ما زال النادي الأهلي يواصل استعداداته وتدريباته في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يحتل بها الفريق الأحمر صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.

وكان الفريق الأحمر قد خاض لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام بلاتينيوم، وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء لنظيره، وبذلك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة التي يقع بها.

ويستعيد المارد الأحمر خدمات الثنائي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات، كما يواصل وليد سليمان المشاركة ضمن تشكيلة الفريق الأساسية خلال مواجهة مصر المقاصة بعد غياب جونيور أجايي وسعد سمير.