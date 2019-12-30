نادي مصر يتخطى طنطا بهدفين في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق نادي اف سي مصر فوزا صعبا، على نظيره طنطا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم محمود إسماعيل "رامبو" بالهدف الأول لنادي اف سي مصر في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني لنادي اف سي مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

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وجاء هدف طنطا الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أحمد قطاو.

وتعد هذه ثاني مباراة التي يحقق خلالها فريق اف سي مصر الفوز منذ بداية الدوري.

وبتلك النتيجة رفع اف سي مصر رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد طنطا عند 10 نقاط.