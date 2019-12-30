"ثنائي آخر في الصورة".. مصدر يوضح لمصراوي حقيقة حسم الأهلي لصفقة إليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ريهام حمدي:

أوضح مصدر مسؤول في النادي الأهلي، حقيقة حسم القلعة الحمراء للتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري مقابل 3 مليون دولار لناديه.

ورصد الأهلي التعاقد مع إليكي لدعم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما طلبه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "الأهلي لم يقم بعد بإنهاء صفقة إليكي، أو يصل لأي اتفاق مالي مع ناديه السويسري".

وأكمل "الأهلي أيضا يدرس ملف المهاجم الكاميروني ليندر تاومبا لاعب التعاون السعودي وبحث إمكانية التعاقد".

Advertisements

وسبق وصرح تاومبا في وقت سابق لـ"يلا كورة" بأنه لم يتلق بعد أي اتصالات من جانب مسؤولي النادي الأهلي، مشيرا الى أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وواصل "أيضا مهاجم الأفريقي التونسي ياسين الشماخي دخل دائرة اهتمام الأهلي مؤخرا، والأيام المقبلة سوف تشهد حسم ملف المهاجم الأجنبي والإعلان عن كافة الأمور".

وكانت تقارير صحفية تونسية، قد اشارت الى وجود إهتمام من النادي الأهلي بمهاجم الأفريقي التونسي الشماخي للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

واختتم "في الوقت الحالي لا يوجد جديد أيضا بشأن رحيل جيرالدو للصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة".

وكان الأهلي قد تلقى عرضا من الصفاقسي بشأن استعارة جيرالدو لنهاية الموسم، حيث أن اللاعب أصبح خارج حسابات المدير الفني للفريق رينيه فايلر.