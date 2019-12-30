بيدرو بارني يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجونة بقيادة المدرب البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع بينهما الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ملعب ستاد الجونة الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. يبدأ الجونة بتشكيل مكون من: محمود الغرباوي (1)، جوناثان أنجويم (13)، لؤي وائل (5)، محمد نجيب (24)، محمود الجزار (4)، عمرو بركات (17)، أكرم توفيق (14)، محمد محسن «ليلة» (6)، أحمد حمدي (7)، عمرو عبد الفتاح «عموري» (19)، والتر بواليا (11). محمود الجزار (4)، عمرو بركات (17)، أكرم توفيق (14)، محمد محسن «ليلة» (6)، أحمد حمدي (7)، عمرو عبد الفتاح «عموري» (19)، والتر بواليا (11). وعلى مقاعد البدلاء كل من: Advertisements هيثم محمد، أحمد مجدي، باسم علي، محمد ناجي «جدو»، أحمد علي، أحمد ياسر ريان، آلان تشيامابادي. ويسعى البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للجونة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد خسارته في مباراته الأولى أمام سموحة بعد توليه المسئولية خلفاً للصربي نيبوشا. فوزه الأول مع الفريق بعد خسارته في مباراته الأولى أمام سموحة بعد توليه المسئولية خلفاً للصربي نيبوشا. ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفًا، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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