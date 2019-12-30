مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي بقيادة المدرب مختار مختار المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة، في المباراة التي تجمع بينهما الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ملعب ستاد الجونة الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل الإنتاج الحربي كلا من: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، معاذ الحناوي، محمود البدري، علاء سلامة خط الوسط: محمد بازوكا، محمد عادل، موسى ديوارا، إبراهيم عبدالخالق Advertisements خط الهجوم: محمد رجب، أمادو نياس وحذر مختار مختار مدرب الإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة مواجهة الجونة على ملعبه مشددًا على ضرورة حصد النقاط الثلاث لمواصلة الصراع المثير على المربع الذهبي. على المربع الذهبي. ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفًا، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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