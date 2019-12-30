وزير الرياضة يشيد بإنجازات شباب الكرة الطائرة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية بإنجازات منتخب الناشئين للكرة الطارة والتي تحققت خلال مشاركته في بطولة العالم التي أقيمت في تونس شهر أغسطس الماضي .

وكرم وزير الرياضة المنتخب الوطني لناشئي الطائرة تحت 19 سنة الحاصل على المركز الرابع ببطولة العالم بحضور أحمد عبدالدايم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة الطائرة والدطتور احمد الشيخ مساعد وزير الشباب والرياضة .

وحرص صبحي على تهنئة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة

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، واللاعبين ، وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب على النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية مشيداً بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال بطولة العالم بتونس .

وقال الوزير أن نتائج المنتخب في بطولة العالم تحت 19 سنة هي انجاز تاريخي يضاف إلى العديد من الانجازات المشرفة لمنظومة الكرة الطائرة المصرية والذي يأتي كنتاج مباشر لدعم

القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية.

وضمت قائمة المكرمين كل من جابر عبدالعاطي رئيس البعثة و حسن الحصري المدير الفني و نصر علي حسن المدرب العام وناصر حمدي المدير الاداري لمنتخب الناشئين ومصطفى يسري اخصائي العلاج الطبيعي و مصطفى محمد المحلل التقني ، واللاعبون :

محمد سيد احمد و أنس صلاح الدين و مروان الصافي و محمد عمر و اياد إيهاب و عمر شريف و يوسف أحمد و أحمد أيمن و يوسف اشرف و كريم صابر و عبدالرحمن الحسيني و وابراهيم محمد رسلان .