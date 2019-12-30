نتيجة مباراة المريخ وهلال الابيض فى الدوري السوداني

يحل فريق المريخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره هلال الابيض، ضمن مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 على ملعب قلعة شيكان (الأبيض)، بالجولة الـ10 من الدوري السوداني. تنطلق مباراة المريخ والهلال الابيض فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش. يدخل المريخ المباراة فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 35 نقطة، متفوقاً عن ملاحقه نادي الهلال بفارق 3 نقاط. ويأتي المريخ بفوز على ملعبه بالجولة الماضية امام شرطة القضارف بنتيجة 3-صفر. فى المقابل يحتل الهلال الابيض المركز السادس برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن هلال الفاشر خامس الترتيب. Advertisements ويأتي هلال الابيض من فوز على ملعبه بالجولة الماضية امام الرابطة كوستي بنتيجة 3-صفر. جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين المريخ وهلال الابيض الموسم الماضي بالدوري، وشهد فوز المريخ على ملعبه بنتيجة 3-1.

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