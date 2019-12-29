رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من العودة إلى الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من العودة إلى الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب وسط فريق ريال مدريد، قريب من العودة إلي صفوف الفريق الملكي بعد العمل المتواصل الذي يقوم به اللاعب، خلال البرنامج التأهيلي المحدد له، للتعافي من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الحالي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن أسينسيو بدأ الاقتراب من المنعطف الأخير نحو التعافي من الإصابة، بعدما كان اللاعب يخضع لجلسات علاج تصل مدتها إلى ثماني ساعات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ نوفمبر الماضي، بدأت مرحلة الانتعاش في تطور اللاعب، بعدما بدأ في الركض على العشب، نظرًا لكون أسينسيو الأن لا يهمل في مرانه الذي يحافظ على أدائه يوميًا من أجل العودة للملاعب بأسرع وقت ممكن.

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كما نوهت نوهت "أس" أن أسينسيو يخضع لكشف أسبوعي لدى الطبيب، من أجل تقييم حالة الإصابة، وتحليل ما إذا كانوا قد حققوا الأهداف المحددة خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن ماركو يعمل جاهدًا من أجل العودة والمشاركة رفقة منتخب بلاده خلال يورو 2020 المقبل، وهو يدرك أن هذا الأمر لن يتم إلا إذا شارك خلال بعض الأشهر رفقة ريال مدريد.

وإختتمت الصحيفة تقريرها الصادر صباح اليوم أن النجم الإسباني الشاب بات أكثر اهتمامًا بتدريباته اليومية من أجل الحصول على أسرع طريق ممكن نحو التعافي نهائيًا من الإصابة، على أمل إقناع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بفرصة المشاركة فور جاهزيته.