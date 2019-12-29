رياضة | خالد بيومي لـ"الخليج 365 الرياضي": المشرفون على الكرة سر سقوط الزمالك.. وكارتيرون بريء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي لـ"الخليج 365 الرياضي": المشرفون على الكرة سر سقوط الزمالك.. وكارتيرون بريء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث خالد بيومي المحلل والناقد الرياضي عن الأزمات التي تحدث داخل نادي الزمالك وأسباب فقدان النقاط خلال الأونة الأخيرة.

ويعاني فريق الزمالك في الفترة الأخيرة من سوء النتائج، بعد التعادل في آخر ثلاث لقاءات أمام زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا، والإنتاج الحربي وسموحة، والهزيمة أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "لا يوجد سبب معين عن ما يحدث داخل الزمالك، ولا يجب على أي شخص مسؤول أن يعلق شماعات الفشل في النتائج والأداء على فكرة السحر".

وتابع بيومي: "كارتيرون ليس له علاقة بـفقدان النقاط، الإدارة واللاعبين اللذين لا يعرفون قيمة نادي الزمالك والمشرفين على فريق الكرة، هم من يتحملون أسباب ذلك".

وواصل:"فكرة السحر نفسها تعطي الدافع لللاعبين أن يعيشوا في معتقد أنها السبب الرئيسي لفقدان النقاط..الزمالك دائمًا ما يعاني من مشاكل إدارية على مدار تاريخه".

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وأكمل: "يجب تكليف أحد الأشخاص مع إعطائه كل الصلاحيات للابتعاد بالفريق كليًا عن ما يحدث على الساحة المستديرة، والتفكير في كل ما يخص بالفريق فقط".

وأتم الناقد الرياضي:" أتمنى أن كل القائمين على فريق الكرة بنادي الزمالك أن يجدوا حلاً لكل ما يحدث داخل الفريق".

ترتيب الزمالك في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، جمعهم من أربع إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين.

بينما يحتل المركز الثاني في مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، جمعهم من إنتصار وهزيمة وتعادل.