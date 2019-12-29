رياضة | نجم برشلونة يتمني الإنتقال إلي مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتمني الإنتقال إلي مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الهولندي فرينكي دي يونج عن انتقاله إلى برشلونة بدلاً من مانشستر سيتي، خلال الإنتقالات الصيفية الماضية.

وألمح نجم المنتخب الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا، أنه مستعد لاختيار بيب جوارديولا عندما وافق أياكس على بيعه في الصيف الماضي بعد أن أبلغه الهولندي رونالد كومان بالذهاب إلى مانشستر.

وبعد أن وافق مان سيتي على دفع 68 مليون جنيه إسترليني، فقد رفض مطالب لاعب الوسط الشاب الشخصية بالحصول على راتب يُقدر بـ275،000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

ونوه دي يونج أنه يعشق الحياة في كامب نو، ولكن الآن بعد أن أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقًا على الدوري الأسباني، يبدو أنه تسرع في اتخاذ قراره بالانتقال إلى اسبانيا.

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وفي دي يونج في تصريحات أبرزتها ميرور البريطانية: أعتقد أن الدوري الإسباني كان أقوى دوري كرة قدم في العالم، يمكنك أن ترى هيمنتهم في مسابقات أوروبا، لقد هيمنوا على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وواصل الهولندي حديثه عن الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلًا: لكن البريميرليج حصل على الكثير من القوة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكمل : عندما يتعلق الأمر بمهارة خالصة، فإن الدوري الإسباني أفضل، ولكن بسبب كثرة الفرق المنافسة، فالدوري الإنجليزي الممتاز في مستوى أعلى قليلاً.

ويعيش اللاعب الهولندي الشاب حاليًا مع صديقته ميكي كيميني في فيلا فاخرة على التلال الكاتالونية المطلة على برشلونة.

ووصف صاحب الـ22 عامًا سنة 2019 قائلًا: أفضل سنة في حياتي، لكن توجد بعض الأمور لا تسير على ما يرام.