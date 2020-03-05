مستشار الثقافة الصيني: الإمارات أكدت علاقات الأخوة في أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد سليمان قاو شياو بينغ، مستشار الثقافة الصينية العربية في دولة الإمارات، بما وصفه بالتعاون الاستراتيجي وعلاقات الصداقة والأخوة بين الإمارات والصين، في ظل الدعم الإماراتي لحكومة الصين فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وقال، في حواره مع "العين الإخبارية"، إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان متأصل في قيادة دولة الإمارات وقيم أبنائها، من خلال المبادرات الإنسانية التي يقدمها حكام وشعب الدولة المعطاءة لكل شعوب العالم.



وأكد أن الجهود الإنسانية والاستراتيجية المشتركة لإنجاز هذه المبادرة الإنسانية، المتمثلة في إنشاء "مدينة الإمارات الإنسانية" في زمن قياسي، تجسد نهج الإمارات الراسخ في العطاء والتلاحم لخدمة الإنسانية والوقوف إلى جوار الأصدقاء والتضامن معهم في الظروف الصعبة.

ولفت إلى أنه لم تفكر أي دولة في العالم في تقديم هذا الدعم لجمهورية الصين، واعتبر ذلك دليلا على عمق العلاقات الإماراتية - الصينية، بما يشير إلى مستقبل العلاقات فيما بعد.