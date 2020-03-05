هل اكتشفت مصر مصلا للوقاية من كورونا؟.. متحدث "الصحة المصرية" يجيب

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، حقيقة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمداد مصر جمهورية الصين الشعبية بمصل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



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وقال "مجاهد"، لـ"العين الإخبارية" إن ما نُشر غير صحيح بالمرة ومصر لم تكتشف مصل للوقاية من فيروس كورونا، وكان هدف زيارة وزيرة الصحة للصين تكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمثابة رسالة تضامنية مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا.



وأضاف ، أن الصين خلال زيارة وزيرة الصحة، قدّمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن وثائق فنية محدثة "النسخة السادسة" للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بكين لمواجهة الفيروس.



كما تضمنت الوثائق الصينية المقدمة لمصر، تقرير منظمة الصحة العالمية المشترك مع الخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قاموا بها في مناطق موبوءة بالفيروس في الصين.

