، "الصحة" تعلن أسماء المرشحين لوظائف الأخصائيين غير الأطباء والصيادلة ،

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أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الأخصائيين غير الأطباء والصيادلة، ويرجى من السادة المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (صيدلي - أخصائي)، والمعلن عنها خلال من 15/ 12/ 2019م، حتى 31/ 12/ 2019م، مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8/ 3/ 2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/ 3/ 2020م.
وأوضحت الوزارة أن ذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات توظيفهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:
الهوية الوطنية، مع نسخة منها.
وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، مع نسخة منها.
شهادة الامتياز، مع نسخة منها.
شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، مع نسخة منها.
شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل إن وجدت.
وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقاً لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية.
للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات:
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2020-03-05-001.pdfوزارة الصحة وظائف
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 11:52 AM
الوزارة دعتهم لمراجعتها لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم واستكمال إجراءات توظيفهم
أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الأخصائيين غير الأطباء والصيادلة، ويرجى من السادة المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (صيدلي - أخصائي)، والمعلن عنها خلال من 15/ 12/ 2019م، حتى 31/ 12/ 2019م، مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8/ 3/ 2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/ 3/ 2020م.
وأوضحت الوزارة أن ذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات توظيفهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:
الهوية الوطنية، مع نسخة منها.
وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، مع نسخة منها.
شهادة الامتياز، مع نسخة منها.
شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، مع نسخة منها.
شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل إن وجدت.
وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقاً لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية.
للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات:
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2020-03-05-001.pdf
، "الصحة" تعلن أسماء المرشحين لوظائف الأخصائيين غير الأطباء والصيادلة ،
المصدر : الخليج 365
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