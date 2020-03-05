، "آل الشيخ" يرعى ورشة عمل "تطوير سياسات وإجراءات العمل الإعلامي بالتعليم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد لقاءً مفتوحاً مع مسؤولي الإعلام والاتصال بإدارات التعليم

يدشّن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المنصة الإلكترونية للملف الإعلامي، ويعقد لقاءً مفتوحاً مع مسؤولي الإعلام والاتصال بإدارات التعليم بالمملكة، ضمن رعايته لورشة عمل "تطوير سياسات وإجراءات العمل الإعلامي في التعليم" التي تعقدها الوزارة اليوم الخميس بمقرها بالرياض.

وتضمّن برنامج الورشة عروضاً عن "الدليل التنظيمي للارتباط الفني بين إدارة الإعلام والاتصال وإدارات التعليم" للدكتور أحمد الجميعة المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم، و"التنسيق في تعزيز مجالات الأمن الفكري" للدكتور مرزوق الرويس المشرف العام على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم، و"إدارة الأزمات الإعلامية" للمستشار الإعلامي الدكتور سعود كاتب، و"الأبعاد القانونية للممارسة الإعلامية وضوابط التدريس في المدارس" للدكتور عبدالله الصعب المشرف العام على الإدارة القانونية بوزارة التعليم، و"حوكمة حسابات الوزارة في شبكات التواصل الاجتماعي" للمتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الاحمري.

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حمد آل الشيخ وزير التعليم وزارة التعليم