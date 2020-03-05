شكرا لقرائتكم خبر عن رد جريء وغير متوقع من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تشهير شقيقها لها بشأن علاقتها بالفنان “أحمد العوضي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حينما اتخذ صفحته الشخصية على موقع التواصل “فيسبوك”، منبرًا للهجوم على شقيقته بتوجيه عدة اتهامات بشأن علاقتها بالفنان المصري أحمد العوضي.

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رد جريء وغير متوقع من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تشهير شقيقها لها بشأن علاقتها بالفنان “أحمد العوضي”



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هجوم على “فيسبوك”

وهاجم وائل عبد العزيز شقيقته، في منشور شديد اللهجة، اتهمها بأنها تعرف شخص أصغر منها بـ ١٠ سنوات، دون مراعاة لسمعتها وسمعة العائلة، وتابع: “أنتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي علي مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه رايحة على فين”.

واستطرد : “أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقس له كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!!”.

ومضى قائلًا: “أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد”.

رد ياسمين

بينما جاء رد فعل ياسمين عبد العزيز بنحو غير متوقع، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان أحمد العوضي، وعلقت عليها «بحبك يا أحمد»، بيرد عليها “بحبك يا ياسمين

“.

ورد وائل عبد العزيز، على الهجوم عليه بسبب منشوره، بمقطع فيديو جديد، استنكر، ما لاحقه من اتهامات حول سعيه للشهرة، مشيرا إلى أنه تلقى عروض من برامج عدة، بمبالغ لم يحلم بها لكنه رفضها جميعا لحساسية الموقف.

ولفت وائل إلى مشكلة طلاق شقيقته، بأنه وقف بجوارها، لافتا إلى أنه كان يرفض الحرب الكلامية بعد الطلاق، وأن ترد بعملها فقط.، موضحًا أن أزمته مع شقيقته بدأت منذ عدة أشهر، وخلال عيد ميلادها، بعد انتشار صورها مع الفنان أحمد العوضي، لافتا إلى أن ذلك وضعه في موقف محرج، وجعله يسألها عن العلاقة لكنها لم تجيب.

وأكد أنه رفض حفل عيد ميلادها وظهورها فيه مع العوضي، وهو طالبها بمعرفة العلاقة، وأن يأتي العوضي ليتحدث مع أهلها وشقيقهما الأكبر، لافتا إلى أنه لم يقف أمام زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، لكنه طالبها بأن تحسن الاختيار.

وعلق وائل عبد العزيز، على اتهامه بأنه يحصل على أموال من شقيقته، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي أموال منها، وأنه يسكن في شقة بالإيجار واشترى سيارة مؤخرا بالتقسيط، سددها من عمله الإضافي.وأنه تفاجئ أنها دفعت أموال لابنه منذ سنتين.