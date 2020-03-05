تطبيق تويتر على أندرويد سيدعم تثبيت القوائم المخصصة على واجهته الرئيسية

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عندما نتحدث عن الجدول الزمني في تويتر، فهو بلا شك ساحق بقائمة التغريدات الغير منتهية، ولهذا الأمر، أوجدت الشركة ميزة القوائم المخصصة “المفضّلة” التي تُساعد على تضييق نطاق هذا الجدول الزمني وجعله أكثر قبولًا وأقل ازدحامًا.

اليوم تعمل تويتر على تبسيط الوصول إلى هذه القوائم المخصصة في تطبيقها على أندرويد، وذلك من خلال تثبيتها، مما سيُحوّل الواجهة الرئيسية للتطبيق إلى واجهة مبوبة قابلة للضبط مع قوائم بجوار الجدول الزمني الرئيسي.

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وأجدر بالإشارة، أن هذا الإعداد رأيناه لأوّل مرة في يونيو العام الماضي كإعداد تحت الاختبار، بعد ذلك وتحديدًا في سبتمبر من نفس العام، رأيناه متاح وبشكل رسمي على تطبيق تويتر لمستخدمي iOS.

على أي حال، لتجربة هذا الإعداد، ببساطة قم بفتح القائمة الجانبية في تويتر وانقر فوق تبويب “القوائم”، ومن ثم انقر فوق رمز “الدبوس” الموجود بجانب كل قائمة، على أن تتمكّن من تثبيت 5 قوائم مفضّلة لديك كحد أقصى.

أخيرًا، هذا الإعداد مقصور حاليًا على أحدث إصدار “ألفا” لتويتر 8.33.0، ويُفهم من ذلك أنه ما زال في مراحله التجريبية، وبنفس الوقت ربما تُتيحه تويتر عبر الخادم، لذا من المُستحسن تحميل أحدث إصدار من تطبيق تويتر على متجر جوجل بلاي.

